Фінляндія збирає лідерів НАТО для обговорення безпеки в Балтійському морі

Фінляндія у вівторок, 14 січня, проведе саміт за участю лідерів держав Північноатлантичного альянсу для обговорення безпеки регіону в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія президента Фінляндії.

На саміті, який спільно організовують Фінляндія та Естонія, будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, лідери Данії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі та Швеції, а також віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен.

"Зустріч буде присвячена безпеці в регіоні Балтійського моря, зокрема заходам із захисту критично важливої підводної інфраструктури", – анонсували в канцелярії фінського президента.

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Серед іншого, лідери планують обговорити "посилення присутності НАТО в Балтійському морі і способи реагування на загрозу російського тіньового флоту".

Нагадаємо, в останні тижні сталось пошкодження кількох кабелів звʼязку, що пролягають на дні Балтійського моря та сполучають країни регіону.

У звʼязку з диверсіями НАТО оголосив, що посилить свою військову присутність у Балтійському морі.

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