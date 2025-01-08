Финляндия собирает лидеров НАТО для обсуждения безопасности в Балтийском море

Финляндия во вторник, 14 января, проведет саммит с участием лидеров государств Североатлантического альянса для обсуждения безопасности региона в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия президента Финляндии.

На саммите, который совместно организуют Финляндия и Эстония, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры Дании, Латвии, Литвы, Германии, Польши и Швеции, а также вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен.

"Встреча будет посвящена безопасности в регионе Балтийского моря, в частности мерам по защите критически важной подводной инфраструктуры", – анонсировали в канцелярии финского президента.

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Среди прочего, лидеры планируют обсудить "усиление присутствия НАТО в Балтийском море и способы реагирования на угрозу российского теневого флота".

Напомним, в последние недели произошло повреждение нескольких кабелей связи, пролегающих по дну Балтийского моря и соединяющих страны региона.

В связи с диверсиями НАТО объявил, что усилит свое военное присутствие в Балтийском море.

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