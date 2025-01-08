Австрійські консерватори пристали на пропозицію ультраправих про формування коаліції

Австрійська народна партія (ÖVP) погодилась на пропозицію ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) щодо формування урядової коаліції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив новий лідер консерваторів Крістіан Штокер, якого цитує Die Presse.

Штокер розповів, що у вівторок увечері він розмовляв телефоном із лідером ультраправих Гербертом Кіклем, який запропонував йому вступити в коаліційні переговори. Він прийняв це запрошення.

Для подолання нинішніх криз необхідний "сильний, хоча і більш досконалий Європейський Союз", вважає Штокер.

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Західні демократії наражаються на багато небезпек, сказав він, згадавши розв’язану РФ війну проти України, яка також викликала економічну кризу, наслідки якої включають інфляцію і рецесію.

Вплив на західні демократії також веде до нестабільності. У зв'язку з цим "необхідно дати чесну відповідь на питання, чи є ми конструктивною і надійною частиною Європейського Союзу".

Партія свободи також має чітко і чесно заявити, чи хоче вона "орієнтуватися на вільний світ або на диктатури", додав Штокер.

За словами Штокера, відповіді на ці та інші запитання визначать, чи готова Партія свободи вступити в коаліцію з ÖVP.

Штокер також додав, що не є прихильником оголошення нових парламентських виборів, хоча зазначив, що не боїться такого сценарію.

І хоча у FPÖ зараз є мандат на формування уряду, для життєздатного уряду необхідна більшість. Навіть уряду меншості потрібна парламентська більшість, щоб підтримати його, зауважив він.

"Я не бачу, щоб це сталося. Якщо одна партія сидить за столом на самоті – це не більшість", – резюмував Штокер.

Виступ Крістіана Штокера було зірвано акцією протесту перед штаб-квартирою федеральної партії. Активісти написали на стіні "Тут смердить коричневим лайном", а логотипи партії та підлога були вимазані екскрементами.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Кікль напередодні, говорячи про формування урядової коаліції, заявив, що "простягає руку" Австрійській народній партії.

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