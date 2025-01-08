Австрийские консерваторы приняли предложение ультраправых о формировании коалиции

Австрийская народная партия (ÖVP) согласилась на предложение ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) о формировании правительственной коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил новый лидер консерваторов Кристиан Штокер, которого цитирует Die Presse.

Штокер рассказал, что во вторник вечером он разговаривал по телефону с лидером ультраправых Гербертом Киклем, который предложил ему вступить в коалиционные переговоры. Он принял это приглашение.

Для преодоления нынешних кризисов необходим "сильный, хотя и более совершенный Европейский Союз", считает Штокер.

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Западные демократии подвергаются многим опасностям, сказал он, упомянув развязанную РФ войну против Украины, которая также вызвала экономический кризис, и его последствия включают инфляцию и рецессию.

Влияние на западные демократии также ведет к нестабильности. В связи с этим "необходимо дать честный ответ на вопрос, являемся ли мы конструктивной и надежной частью Европейского Союза".

Партия свободы также должна четко и честно заявить, хочет ли она "ориентироваться на свободный мир или на диктатуры", добавил Штокер.

По словам Штокера, ответы на эти и другие вопросы определят, готова ли Партия свободы вступить в коалицию с ÖVP.

Штокер также добавил, что не является сторонником объявления новых парламентских выборов, хотя отметил, что не боится такого сценария.

И хотя у FPÖ сейчас есть мандат на формирование правительства, для жизнеспособного правительства необходимо большинство. Даже правительству меньшинства нужно парламентское большинство, чтобы поддержать его, отметил он.

"Я не вижу, чтобы это произошло. Если одна партия сидит за столом в одиночестве – это не большинство", – резюмировал Штокер.

Выступление Кристиана Штокера было сорвано акцией протеста перед штаб-квартирой федеральной партии. Активисты написали на стене "Здесь воняет коричневым дерьмом", а логотипы партии и пол были измазаны экскрементами.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Кикль накануне, говоря о формировании правительственной коалиции, заявил, что "протягивает руку" Австрийской народной партии.

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