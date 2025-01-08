Глава МИД Эстонии о смертельном ударе по Запорожью: РФ и не думает о мире

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя удар российской авиабомбой по Запорожью, указал на отсутствие признаков того, что РФ стремится к миру.

Об этом эстонский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Днем в среду российские оккупационные войска нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате которого погибли 13 человек.

"Россия не думает о мире. Россия сосредоточена только на том, чтобы вызывать смерть и разрушения. До тех пор, пока она не будет вынуждена изменить курс", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

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В ноябре Тсахкна предупреждал об опасности разговоров о необходимости уступить России ради мира, все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве.