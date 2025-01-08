Глава МИД Дании говорит, что понимает внимание Трампа к Гренландии

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что понимает последние заявления избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии – датского острова, который последний хочет взять под контроль Штатов.

Об этом он сказал журналистам в среду, 8 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Расмуссен заявил, что Дания готова к сотрудничеству с будущей администрацией Трампа, а последние его заявления о претензиях на Гренландию не считает "внешнеполитическим кризисом".

"У меня есть ощущение, что президент (Трамп. – Ред.) вступает в Белый дом с обостренным вниманием к внешней политике. И я могу понять, почему он это делает. Мы также чувствуем это с датской стороны, и мы также чувствуем это в кругу НАТО", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что вопрос о статусе Гренландии, в том числе и ее стремление к независимости нужно решать "в тесном сотрудничестве с Гренландией".

Расмуссен одновременно добавил, что в связи с таянием Арктики, которое открывает новые судоходные пути, "мы, к сожалению, также наблюдаем усиление соперничества между великими державами", такими как Россия и Китай.

"Вполне законно, что США и НАТО – а следовательно, и Датское королевство – осознают это", – добавил он.

Трамп неоднократно выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

Накануне он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.