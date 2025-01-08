У Трампа хочуть вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Келлог підкреслив, що і Трамп, і він сам усвідомлюють: у них "мало часу" для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив він.

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Радник Трампа вважає, що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з Владіміром Путіним після 2022 року, тоді як Трамп налаштований це зробити.

На думку Келлог, Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", – сказав він.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.