Посольство Украины возмущено намерениями словацких депутатов поехать в Москву

Украинское посольство в Словакии выразило возмущение из-за намерений делегации словацких депутатов посетить Россию, которая почти три года ведет полномасштабное вторжение против Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства, которое цитирует "Европейская правда".

Украинские дипломаты выразили удивление тем, что официальные должностные лица Словакии после парламентских выборов 2023 года "ни разу официально, откровенно и публично не осудили грубые преступления Российской Федерации".

Зато, добавили в посольстве, стало известно о планах вице-спикера парламента Словакии Андрея Данка осуществить визит в Москву во главе делегации.

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"Посольство и украинская сторона выражает решительный протест указанным намерениям и в очередной раз призывает воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины", – подчеркнули там.

Дипломаты призвали парламентариев Словакии отказаться от "попыток умиротворения и заигрывания с агрессором в угоду собственным политическим и меркантильным интересам".

"История доказывает, что за исторические ошибки политиков всегда платит народ. И словацкая нация не является исключением, поскольку в первой половине 20-го столетия уже становилась заложником недальновидности и беспринципности своих лидеров, что привело к всем известным трагическим последствиям", – добавило посольство Украины.

Как сообщалось, группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической партии SNS Андреем Данко отправится в Россию 10 января.

Он должен состояться в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".