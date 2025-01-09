Як Росія нарощує продаж свого скрапленого газу до Євросоюзу і чи зупинить це Брюссель

Після припинення транзиту російського газу через територію України морські поставки скрапленого природного газу (СПГ) – це основний зростаючий і не перекритий канал для Кремля.

Станом на січень 2025 року російський СПГ-гігант "Новатек" та його дочірні трейдерські компанії у Швейцарії та Сінгапурі досі не під санкціями та продовжують працювати, намагаючись розширити свою присутність на світових ринках СПГ.

Про те, як Росія нарощує продажі скрапленого природного газу в ЄС і що з цим робити, читайте в колонці директора кампаній Stand With Ukraine Олега Савицького Зупинити російський газ повністю: які нові енергетичні санкції має відстоювати Україна. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що у 2024 році РФ заробила на експорті скрапленого газу більше, ніж на трубопровідних поставках транзитом через Україну.

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Савицький звертає увагу, що російський СПГ-гігант "Новатек" та його дочірні компанії досі не внесли в національний реєстр санкцій України, який веде Рада національної безпеки і оборони.

"Саме тому внесення їх до національних санкційних списків є першим кроком, який дозволить Україні послідовно просувати нові жорсткі міжнародні санкції, необхідні для того, щоб максимально позбавити Кремль доходів від експорту газу", – впевнений експерт.

Більше того, продовжує директор кампаній Stand With Ukraine, за відсутності послідовних та скоординованих міжнародних санкцій "Новатеку" вдавалося продовжувати імпортувати спеціалізоване обладнання для своїх проєктів, включаючи "Арктик СПГ 2".

Так, німецька компанія Linde, яка має підрозділ в Україні, продовжувала постачати обладнання аж до введення прямих санкцій проти проєкту з боку США.

За даними Олега Савицького, у 2024 році країни ЄС отримали від "Новатеку" щонайменше 16,5 млн тонн скрапленого газу з термінала "Ямал СПГ", що є рекордним показником з моменту початку виробництва наприкінці 2017 року.

Автор колонки зазначає, що обсяг імпорту скрапленого природного газу до Євросоюзу з усього світу у 2024 році скоротився, але це в першу чергу за рахунок скорочення закупівель у США.

"Російські поставки, що продаються на спотових ринках, зазвичай дешевші за американські еквіваленти. Як наслідок, частка російського СПГ в загальному обсязі імпорту зросла з 15% минулого року до 20% у 2024 році", – констатує директор кампаній Stand With Ukraine.

Цей антирекорд знову ставить під сумнів достатність та ефективність зусиль ЄС щодо скорочення імпорту енергоносіїв з Росії за допомогою санкцій.

Савицький нагадує, що наприкінці березня мають набути чинності перші загальноєвропейські санкційні обмеження, що стосуються російського СПГ, які забороняють його перевалку через порти ЄС.

Аналітики висловлюють занепокоєння, що після того, як заборона на перевалку набуде чинності, обсяги, які раніше реекспортувалися, просто залишаться в ЄС.

"І це призведе лише до нового посилення присутності російського газу на ринку ЄС", – прогнозує автор колонки.

З іншого боку, офіційні особи у Брюсселі неодноразово заявляли, що блок має намір повністю відмовитися від імпорту російського палива.

Експерт нагадує, що новий єврокомісар з енергетики та комунальних послуг Ден Йоргенсен, вступаючи на посаду в грудні, пообіцяв розробити та представити за перші 100 днів своєї роботи план, що дозволить остаточно розірвати всі енергетичні зв’язки Європейського Союзу з Росією.

Докладніше – в колонці Олега Савицького Зупинити російський газ повністю: які нові енергетичні санкції має відстоювати Україна.