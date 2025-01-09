Как Россия наращивает продажу своего сжиженного газа в Евросоюз и остановит ли это Брюссель

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины морские поставки сжиженного природного газа (СПГ) – это основной растущий и не перекрытый канал для Кремля.

По состоянию на январь 2025 года российский СПГ-гигант "Новатэк" и его дочерние трейдерские компании в Швейцарии и Сингапуре до сих пор не под санкциями и продолжают работать, пытаясь расширить свое присутствие на мировых рынках СПГ.

О том, как Россия наращивает продажи сжиженного природного газа в ЕС и что с этим делать, читайте в колонке директора кампаний Stand With Ukraine Олега Савицкого Остановить российский газ полностью: какие новые энергетические санкции должна отстаивать Украина. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что в 2024 году РФ заработала на экспорте сжиженного газа больше, чем на трубопроводных поставках транзитом через Украину.

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Савицкий обращает внимание, что российский СПГ-гигант "Новатэк" и его дочерние компании до сих пор не внесли в национальный реестр санкций Украины, который ведет Совет национальной безопасности и обороны.

"Именно поэтому внесение их в национальные санкционные списки является первым шагом, который позволит Украине последовательно продвигать новые жесткие международные санкции, необходимые для того, чтобы максимально лишить Кремль доходов от экспорта газа", – уверен эксперт.

Более того, продолжает директор кампаний Stand With Ukraine, при отсутствии последовательных и скоординированных международных санкций "Новатэку" удавалось продолжать импортировать специализированное оборудование для своих проектов, включая "Арктик СПГ 2".

Так, немецкая компания Linde, которая имеет подразделение в Украине, продолжала поставлять оборудование вплоть до введения прямых санкций против проекта со стороны США.

По данным Олега Савицкого, в 2024 году страны ЕС получили от "Новатэка" не менее 16,5 млн тонн сжиженного газа с терминала "Ямал СПГ", что является рекордным показателем с момента начала производства в конце 2017 года.

Автор колонки отмечает, что в целом объем импорта сжиженного природного газа в Евросоюз со всего мира в 2024 году сократился, но это в первую очередь за счет сокращения закупок в США.

"Российские поставки, продаваемые на спотовых рынках, обычно дешевле американских эквивалентов. Как следствие, доля российского СПГ в общем объеме импорта выросла с 15% в прошлом году до 20% в 2024 году",– констатирует директор кампаний Stand With Ukraine.

Этот антирекорд снова ставит под сомнение достаточность и эффективность усилий ЕС по сокращению импорта энергоносителей из России с помощью санкций.

Савицкий напоминает, что в конце марта должны вступить в силу первые общеевропейские санкционные ограничения, касающиеся российского СПГ, которые запрещают его перевалку через порты ЕС.

Аналитики выражают беспокойство, что после того, как запрет на перевалку вступит в силу, объемы, которые ранее реэкспортировались, просто останутся в ЕС.

"И это приведет лишь к новому усилению присутствия российского газа на рынке ЕС", – прогнозирует автор колонки.

С другой стороны, официальные лица в Брюсселе неоднократно заявляли, что блок намерен полностью отказаться от импорта российского топлива.

Эксперт напоминает, что новый еврокомиссар по энергетике и коммунальным услугам Дэн Йоргенсен, вступая в должность в декабре, пообещал разработать и представить за первые 100 дней своей работы план, который позволит окончательно разорвать все энергетические связи Европейского Союза с Россией.

Подробнее – в колонке Олега Савицкого Остановить российский газ полностью: какие новые энергетические санкции должна отстаивать Украина.