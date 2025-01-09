В посольстві РФ відреагували на мрії Трампа про Гренландію

Посол Росії у Данії закликав Штати "не втручатися у політичне майбутнє Гренландії" та заявив, що Росія буде реагувати у разі "подальшого погіршення ситуації в Арктиці".

Як повідомляє данське Berlingske, так він прокоментував заяви обраного президента США Дональда Трампа про те, що той хотів би приєднати Гренландію.

Російський посол у Данії Владімір Барбін у письмовому коментарі заявив, що "питання майбутнього Гренландії мають вирішуватися на основі прагнень самих гренландців, у рамках відповідного законодавства Данії та без зовнішнього втручання".

Він також натякнув, що Росія відреагує у разі збільшення військової присутності США у регіоні.

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"Спроби забезпечувати нацбезпеку США ціною інтересів інших країн загрожують подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росією у військовому плануванні", – заявив посол.

Нагадаємо, цього тижня обраний президент США повернувся до своїх заяв кількарічної давнини про бажання приєднати Гренландію до США. Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою. Низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

Неофіційно повідомляли, що на 9 січня Фредеріксен зібрала на обговорення погроз Трампа лідерів партій у данському парламенті.

За даними ЗМІ, у Копенгагені серйозно стурбовані заявами Трампа, а в його оточенні нібито кажуть, що слова обраного президента не є жартами і він дійсно хоче приєднати острів.