В посольстве РФ отреагировали на мечты Трампа о Гренландии

Посол России в Дании призвал Штаты "не вмешиваться в политическое будущее Гренландии" и заявил, что Россия будет реагировать в случае "дальнейшего ухудшения ситуации в Арктике".

Как сообщает датское Berlingske, так он прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что тот хотел бы присоединить Гренландию.

Российский посол в Дании Владимир Барбин в письменном комментарии заявил, что "вопросы будущего Гренландии должны решаться на основе стремлений самих гренландцев, в рамках соответствующего законодательства Дании и без внешнего вмешательства".

Он также намекнул, что Россия отреагирует в случае увеличения военного присутствия США в регионе.

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"Попытки обеспечивать нацбезопасность США ценой интересов других стран грозят дальнейшим ухудшением ситуации в Арктике, и это будет учитываться Россией в военном планировании", – заявил посол.

Напомним, на этой неделе избранный президент США вернулся к своим заявлениям многолетней давности о желании присоединить Гренландию к США. Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой. Ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

Неофициально сообщалось, что на 9 января Фредериксен собрала на обсуждение угроз Трампа лидеров партий в датском парламенте.

По данным СМИ, в Копенгагене серьезно обеспокоены заявлениями Трампа, а в его окружении якобы говорят, что слова избранного президента – не шутка, и он действительно хочет присоединить остров.