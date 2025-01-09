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Глава МЗС Чехії обурився ударом РФ по Запоріжжю, де загинули понад 10 людей

Новини — Четвер, 9 січня 2025, 12:00 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив обурення у зв’язку з російським ударом керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого 13 людей загинули і понад сотня постраждали. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"Путін не просто веде війну, Путін умисно вбиває українських громадян, руйнує міста та інфраструктуру. Це масовий вбивця, і він понесе відповідальність за усі ці воєнні злочини", – заявив Ліпавський. 

8 січня РФ завдала удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. 

За даними на ранок 9 січня, 13 осіб внаслідок удару загинули, 113 постраждали. Більш як пів сотні постраждалих перебувають у лікарнях, десять осіб – у важкому стані.

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Війна з РФ Чехія
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