Глава МЗС Чехії обурився ударом РФ по Запоріжжю, де загинули понад 10 людей

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив обурення у зв’язку з російським ударом керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого 13 людей загинули і понад сотня постраждали.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"Путін не просто веде війну, Путін умисно вбиває українських громадян, руйнує міста та інфраструктуру. Це масовий вбивця, і він понесе відповідальність за усі ці воєнні злочини", – заявив Ліпавський.

At least 13 people were killed by Russia in a missile attack in Zaporizhzhya yesterday. Putin is not waging war, Putin is purposely murdering Ukrainian citizens, destroying cities and infrastructure. He is a mass murderer who will be held accountable for all these war crimes.

