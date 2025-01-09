Глава МЗС Чехії обурився ударом РФ по Запоріжжю, де загинули понад 10 людей
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив обурення у зв’язку з російським ударом керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого 13 людей загинули і понад сотня постраждали.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).
"Путін не просто веде війну, Путін умисно вбиває українських громадян, руйнує міста та інфраструктуру. Це масовий вбивця, і він понесе відповідальність за усі ці воєнні злочини", – заявив Ліпавський.
At least 13 people were killed by Russia in a missile attack in Zaporizhzhya yesterday. Putin is not waging war, Putin is purposely murdering Ukrainian citizens, destroying cities and infrastructure. He is a mass murderer who will be held accountable for all these war crimes.Реклама:– Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 9, 2025
8 січня РФ завдала удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини.
За даними на ранок 9 січня, 13 осіб внаслідок удару загинули, 113 постраждали. Більш як пів сотні постраждалих перебувають у лікарнях, десять осіб – у важкому стані.