Глава МИД Чехии возмутился ударом РФ по Запорожью, где погибли более 10 человек

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил возмущение в связи с российским ударом управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего 13 человек погибли и более сотни пострадали.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Путин не просто ведет войну, Путин умышленно убивает украинских граждан, разрушает города и инфраструктуру. Это массовый убийца, и он понесет ответственность за все эти военные преступления", – заявил Липавский.

At least 13 people were killed by Russia in a missile attack in Zaporizhzhya yesterday. Putin is not waging war, Putin is purposely murdering Ukrainian citizens, destroying cities and infrastructure. He is a mass murderer who will be held accountable for all these war crimes.

