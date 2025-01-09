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Глава МИД Чехии возмутился ударом РФ по Запорожью, где погибли более 10 человек

Новости — Четверг, 9 января 2025, 12:00 — Мария Емец

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил возмущение в связи с российским ударом управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего 13 человек погибли и более сотни пострадали.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Путин не просто ведет войну, Путин умышленно убивает украинских граждан, разрушает города и инфраструктуру. Это массовый убийца, и он понесет ответственность за все эти военные преступления", – заявил Липавский. 

8 января РФ нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части.

По данным на утро 9 января, 13 человек в результате удара погибли, 113 пострадали. Более полусотни пострадавших находятся в больницах, десять человек – в тяжелом состоянии.

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Война с РФ Чехия
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