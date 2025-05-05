Кількість запитів на притулок у Європі від сирійців впала до мінімуму за понад 10 років

Кількість заявок на отримання притулку у Європі від громадян Сирії станом на лютий виявилася мінімальною за понад 10 років.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У лютому країни ЄС, Швейцарія та Норвегія сумарно зареєстрували близько 5000 заявок від сирійців. Це на 34% менше, ніж у січні 2025 року, та найменше за понад 10 років.

Таку тенденцію пов’язують з падінням режиму Башара аль-Асада в грудні 2024 року, що повернуло багатьом сирійцям сподівання налагодити нормальне життя у рідній країні.

Єврокомісар з міграції Магнус Брюннер зазначив, що ця статистика демонструє, наскільки стабільність в інших регіонах важлива для Європи.

Раніше повідомляли, що Франція у лютому 2025 року вперше за багато років опинилась на першому місці серед країн ЄС за кількістю поданих там заявок на отримання притулку.

Тим часом Греція відмовляється приймати біженців, які повертаються з Німеччини.