Фінляндія у найсильніші морози може відчути дефіцит через пошкодження ЛЕП до Естонії

У найбільші зимові холоди для енергосистеми Фінляндії може бути відчутною втрата високовольтної лінії Estlink 2, що сполучає її з Естонією по дну Фінської затоки і зараз виведена з ладу.

Як інформує Yle, пише "Європейська правда", про це повідомив оператор Fingrid.

У компанії пояснили, що у стандартні зимові дні втрата Estlink 2 практично не відчутна. Проте у дуже морозяні дні, якщо на додачу буде штиль і країна отримуватиме мінімум енергії з вітрових електростанцій, може відчуватися дефіцит.

Нагадаємо, Estlink 2 отримала механічні пошкодження вдень 25 грудня. Основною версією є її пошкодження якорем танкера Eagle S, який зараховують до "тіньового флоту" Росії. На ремонт ЛЕП знадобиться приблизно пів року.

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У Фінляндії у розпал зими іноді бувають періоди екстремальних холодів до -30-40°C, така погода спричиняє значне зростання споживання електроенергії та цін на неї.