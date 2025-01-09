Финляндия в самые сильные морозы может ощутить дефицит из-за повреждения ЛЭП в Эстонию

В самые сильные зимние холода для энергосистемы Финляндии может быть ощутимой потеря высоковольтной линии Estlink 2, соединяющей ее с Эстонией по дну Финского залива и сейчас выведена из строя.

Как информирует Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщил оператор Fingrid.

В компании объяснили, что в стандартные зимние дни потеря Estlink 2 практически не ощутима. Однако в очень морозные дни, если в придачу будет штиль и страна будет получать минимум энергии с ветровых электростанций, может ощущаться дефицит.

Напомним, Estlink 2 получила механические повреждения днем 25 декабря. Основной версией является ее повреждение якорем танкера Eagle S, который причисляют к "теневому флоту" России. На ремонт ЛЭП понадобится примерно полгода.

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В Финляндии в разгар зимы иногда бывают периоды экстремальных холодов до -30-40°C, такая погода вызывает значительный рост потребления электроэнергии и цен на нее.