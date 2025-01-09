Зеленський закликав усіх учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди з Україною

Президент Володимир Зеленський закликав усіх учасників Контактної групи з питань оборони України укласти двосторонні безпекові угоди з нашою державою.

Про це він заявив, відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував країнам, з якими вже підписані двосторонні безпекові угоди.

"27 станом на зараз. Повноцінне виконання цих угод є справжнім внеском не лише у нашу безпеку, але також у вашу безпеку", – сказав президент.

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Водночас, за його словами, у формат "Рамштайн" залучена більша кількість країн.

"Давайте зберемо нашу силу разом і укладемо такі угоди з усіма учасниками", – заявив Зеленським і попросив главу Міноборони Рустема Умєрова працювати з іншими міністрами, щоб збільшити кількість цих документів, якщо партнери підтримають цю ідею.

"Я знаю, що це посилить поле бою. Це дуже важливо, особливо взимку, це захистить наш енергетичний сектор", – пояснив Зеленський.

У 2023 році на полях саміту НАТО у Вільнюсі ці держави видали декларацію щодо так званих "гарантій безпеки" для України, яка стала рамкою для двосторонніх угод про безпекову співпрацю з Україною.

Наприкінці грудня у парламенті Болгарії не дали зеленого світла на підписання безпекової угоди з Україною.