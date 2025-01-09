Канада на "Рамштайні" оголосила про понад $305 млн на військову допомогу Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер, 9 січня, оголосив про виділення Києву військової допомоги на 440 мільйонів канадських доларів (понад 305 мільйонів доларів США).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Канади.

У межах нової допомоги Канада скерує 200 мільйонів канадських доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі і доставки великокаліберних боєприпасів для України – на додачу до вже виділених 53 мільйонів.

Ще 100 мільйонів канадських доларів підуть на закупівлю безпілотників українського виробництва за "данською моделлю" – інвестиціями у військове виробництво України.

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30 мільйонів канадських доларів витрачені на зимове спорядження для українських військових, а решта 64 мільйони – на "безпілотні камери високої роздільної здатності", вже доставлені в Україну в листопаді-грудні 2024 року.

У Міноборони Канади уточнюють, що оголошена допомога – це частина пакетів, які вже анонсувались раніше: на саміті НАТО 2024 року та в канадському бюджеті на 2024 рік.

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань допомоги Україні, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

А США оголосили про останній пакет військової допомоги адміністрації Байдена на 500 мільйонів доларів.