Білий дім підтвердив візит прем'єра Ізраїлю до Трампа

У Білому домі підтвердили, що президент Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінуться у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, зустріч відбудеться у вівторок, 4 лютого.

"Прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках робочої поїздки для зустрічі з президентом Трампом", – сказала Левітт.

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Зустріч, підтверджена цього тижня урядами обох лідерів, має відбутися на тлі шеститижневого перемир'я, яке принесло паузу в 15-місячних бойових діях між Ізраїлем і бойовиками угруповання ХАМАС в Газі.

Раніше ізраїльська сторона повідомляла, що Нетаньягу зустрінеться в Білому домі з президентом Трампом наступного тижня.

В офісі ізраїльського прем'єра розповіли, що Нетаньягу став першим іноземним лідером, який отримав запрошення до Білого дому під час другого президентського терміну Трампа.

Раніше стало відомо, що Польща планує запросити Трампа на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться 28-29 квітня цього року.

Тим часом сам Трамп раніше, коментуючи свій перший закордонний візит під час другого терміну, припустив, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.