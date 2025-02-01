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Белый дом подтвердил визит премьера Израиля к Трампу

Новости — Суббота, 1 февраля 2025, 09:28 — Ирина Кутелева

В Белом доме подтвердили, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, встреча состоится во вторник, 4 февраля.

"Премьер-министр Нетаньяху будет здесь во вторник, 4 февраля, в рамках рабочей поездки для встречи с президентом Трампом", – сказала Левитт.

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Встреча, подтвержденная на этой неделе правительствами обоих лидеров, должна состояться на фоне шестинедельного перемирия, которое принесло паузу в 15-месячных боевых действиях между Израилем и боевиками группировки ХАМАС в Газе.

Ранее израильская сторона сообщала, что Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом Трампом на следующей неделе.

В офисе израильского премьера рассказали, что Нетаньяху стал первым иностранным лидером, который получил приглашение в Белый дом во время второго президентского срока Трампа.

Ранее стало известно, что Польша планирует пригласить Трампа на саммит Инициативы трех морей, который состоится 28-29 апреля этого года.

Между тем сам Трамп ранее, комментируя свой первый зарубежный визит во время второго срока, предположил, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

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