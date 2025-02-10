В Італії шахраї вкрали гроші, підробивши за допомогою ШІ голос міністра оборони

В Італії шахраї використовували штучний інтелект для підробки голосу міністра оборони країни Гвідо Крозетто і його співробітників, щоб переконати провідних італійських бізнесменів переказати гроші за кордон.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначено, серед жертв шахраїв були співголова Prada SpA Патріціо Бертеллі, модельєр Джорджо Армані, виконавчий віцеголова Pirelli & C. SpA Марко Тронкетті Провера та мільярдер Массімо Моратті, колишній власник міланського футбольного клубу "Інтер".

Спроба шахрайства полягала в проханні внести кошти для викупу італійських громадян, поміщених у в'язниці або викрадених в Ірані та Сирії.

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Такий тип шахрайства почали фіксувати незабаром після того, як звільнили італійську журналістку Чечілію Сала, яку утримували в тегеранській в'язниці.

Моратті підтвердив, що перевів невстановлену суму грошей після того, як із ним зв'язалися.

Сам Крозетто минулого тижня повідомив в X (Twitter), що, за його відомостями, шахраї зв'язалися, зокрема, з "великим підприємцем" і просили в нього грошей.

Міністр додав, що поінформував про це поліцію і судові органи.

Нещодавно влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування після повідомлень про шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.

Також повідомляли, що у словацькому місті Превідза поліція розслідує випадок шахрайства стосовно 62-річної жінки, яку змусили віддати свої та доньчині заощадження на суму 100 тисяч євро.