В Италии мошенники украли деньги, подделав с помощью ИИ голос министра обороны

В Италии мошенники использовали искусственный интеллект для подделки голоса министра обороны страны Гвидо Крозетто и его сотрудников, чтобы убедить ведущих итальянских бизнесменов перевести деньги за границу.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как указано, среди жертв мошенников были сопредседатель Prada SpA Патрицио Бертелли, модельер Джорджо Армани, исполнительный вице-глава Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера и миллиардер Массимо Моратти, бывший владелец миланского футбольного клуба "Интер".

Попытка мошенничества заключалась в просьбе внести средства для выкупа итальянских граждан, помещенных в тюрьмы или похищенных в Иране и Сирии.

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Такой тип мошенничества начали фиксировать вскоре после того, как освободили итальянскую журналистку Чечилию Сала, которую удерживали в тегеранской тюрьме.

Моратти подтвердил, что перевел неустановленную сумму денег после того, как с ним связались.

Сам Крозетто на прошлой неделе сообщил в X (Twitter), что, по его сведениям, мошенники связались, в частности, с "крупным предпринимателем" и просили у него денег.

Министр добавил, что проинформировал об этом полицию и судебные органы.

Недавно власти французского острова Реюньон начали расследование после сообщений о мошенниках, которые обманули женщину на 830 тысяч евро с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений Брэда Питта.

Также сообщалось, что в словацком городе Превидза полиция расследует случай мошенничества в отношении 62-летней женщины, которую заставили отдать свои и дочери сбережения на сумму 100 тысяч евро.