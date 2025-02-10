У Берліні вийшли на страйк працівники громадського транспорту

В німецькій столиці у Берліні у понеділок, 10 лютого розпочався страйк працівників громадського транспорту, внаслідок чого вдруге з початку року зупинився рух автобусів, трамваїв та метрополітену німецької столиці.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Наразі профспілка Verdi веде колективні переговори з Берлінською транспортною службою (BVG).

Головний переговірник Джеремі Арндт розповів у коментарі dpa, що страйк розпочався, як і планувалося, рано-вранці в понеділок.

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dpa

Страйк зачепив потяги метрополітену, автобусне сполучення і трамваї, водночас приміські поїзди S-Bahn і регіональні сполучення курсують у звичайному режимі.

Страйк збігся з першим днем після зимових шкільних канікул у столиці Німеччини.

Нагадаємо, 27 січня у Берліні проходив попереджувальний страйк працівників громадського транспорту.

Причиною страйку стали переговори про заробітну плату між профспілкою Verdi і BVG. Серед іншого, профспілка вимагає підвищення зарплати на 750 євро на місяць для приблизно 16 тисяч співробітників.

BVG відхилила вимоги як "недоцільні з фінансової точки зору".