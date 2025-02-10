В Берлине вышли на забастовку работники общественного транспорта

В немецкой столице в Берлине в понедельник, 10 февраля началась забастовка работников общественного транспорта, в результате чего второй раз с начала года остановилось движение автобусов, трамваев и метрополитена немецкой столицы.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Сейчас профсоюз Verdi ведет коллективные переговоры с Берлинской транспортной службой (BVG).

Главный переговорщик Джереми Арндт рассказал в комментарии dpa, что забастовка началась, как и планировалось, рано утром в понедельник.

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dpa

Забастовка затронула поезда метрополитена, автобусное сообщение и трамваи, в то же время пригородные поезда S-Bahn и региональные сообщения курсируют в обычном режиме.

Забастовка совпала с первым днем после зимних школьных каникул в столице Германии.

Напомним, 27 января в Берлине проходила предупредительная забастовка работников общественного транспорта.

Причиной забастовки стали переговоры о заработной плате между профсоюзом Verdi и BVG. Среди прочего, профсоюз требует повышения зарплаты на 750 евро в месяц для примерно 16 тысяч сотрудников.

BVG отклонил требования как "нецелесообразные с финансовой точки зрения".