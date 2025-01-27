У Берліні страйкують працівники громадського транспорту: не їздять метро, трамваї і автобуси

У німецькій столиці Берліні у понеділок, 27 січня, розпочався попереджувальний страйк працівників громадського транспорту, що триватиме до третьої ночі.

Про це повідомляє Tagesspiegel, інформує "Європейська правда".

Через страйк з раннього ранку понеділка в Берліні ходять лише кілька автобусів, не працюють метро і трамваї.

Поїздів і приміських електричок страйк не торкнеться. Деякі автобусні маршрути, які обслуговуються приватними компаніями за дорученням Берлінської транспортної служби (BVG), і пороми також працюють.

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Причиною страйку стали переговори про заробітну плату між профспілкою Verdi і BVG.

Серед іншого, профспілка вимагає підвищення зарплати на 750 євро на місяць для приблизно 16 тисяч співробітників.

BVG відхилила вимоги як "недоцільні з фінансової точки зору".

Нагадаємо, 8 січня у низці міст Румунії сотні поліцейських вийшли на протест, обурюючись тим, що їм більше не платитимуть за понаднормову роботу.

Крім того, в Італії наприкінці листопада влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду.