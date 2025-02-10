В Англії на шість тижнів перекрили дорогу, аби не заважати жабам паруватися

В англійському місті Бат на шість тижнів перекрили автомобільну дорогу, аби захистити тисячі жаб, ропух і тритонів, які прямують до місцевого озера для розмноження.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Трасу Чарлкомб-лейн у Баті не можна буде використовувати до 23 березня, аби земноводні могли безпечно її перетинати.

За цим будуть стежити спеціально навчені волонтери, які патрулюватимуть смугу у світловідбивних жилетах і з ліхтарями.

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Вони також матимуть при собі рукавички та відра, щоб за потреби збирати земноводних і безпечно перевезти їх до озера для подальшого розмноження.

Минулого року в Баті таку допомогу надали понад 3200 жаб, ропух і тритонів.

Сезонне закриття Чарлкомб-лейн – одне з чотирьох у Великій Британії, яке діє з 2003 року.

До його запровадження 62% земноводних, які намагалися потрапити до озера, гинули під колесами автотранспорту. У 2024 році цей показник знизився до 6%.

Британська природоохоронна організація Froglife зазначає, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата середовища існування і зміна клімату.

Дослідження показали, що за останні 30 років популяція звичайних жаб у Британії скоротилася на 68%.

Нагадаємо, у 2021 році у Швеції суд виніс вирок щодо 41-річного чоловіка, у якого виявили сотні рептилій і звинуватили у підпільній торгівлі рідкісними видами.