В Англии на шесть недель перекрыли дорогу, чтобы не мешать лягушкам спариваться

В английском городе Бат на шесть недель перекрыли автомобильную дорогу, чтобы защитить тысячи лягушек, жаб и тритонов, которые направляются к местному озеру для размножения.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трассу Чарлкомб-лейн в Бате нельзя будет использовать до 23 марта, чтобы земноводные могли безопасно ее пересекать.

За этим будут следить специально обученные волонтеры, которые будут патрулировать полосу в светоотражающих жилетах и с фонарями.

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Они также будут иметь при себе перчатки и ведра, чтобы при необходимости собирать земноводных и безопасно перевезти их к озеру для дальнейшего размножения.

В прошлом году в Бате такую помощь оказали более 3200 лягушек, жаб и тритонов.

Сезонное закрытие Чарлкомб-лейн – одно из четырех в Великобритании, которое действует с 2003 года.

До его введения 62% земноводных, которые пытались попасть в озеро, погибали под колесами автотранспорта. В 2024 году этот показатель снизился до 6%.

Британская природоохранная организация Froglife отмечает, что наибольшую угрозу для земноводных представляют дорожное движение, потеря среды обитания и изменение климата.

Исследования показали, что за последние 30 лет популяция обычных лягушек в Британии сократилась на 68%.

Напомним, в 2021 году в Швеции суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, у которого обнаружили сотни рептилий и обвинили в подпольной торговле редкими видами.