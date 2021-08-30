У Швеції засудили на 2 роки чоловіка, що утримував 800 рептилій і підпільно торгував ними

У Швеції суд виніс вирок щодо 41-річного чоловіка, у якого кілька років тому виявили сотні рептилій і звинуватили у підпільній торгівлі рідкісними видами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють SVT та Aftonbladet.

Рейд у приміщеннях в його власності в містечку Леберьод, що у Сконе, відбувся ще у 2018 році. Тоді поліція виявила 760 ящірок, 67 черепах, 18 змій, 11 жаб та двох невеликих крокодилів. Деякі тварини були у дуже поганому стані.

Чоловіка звинуватили у нелегальній торгівлі тваринами, незаконному поводженні із захищеними видами та жорстокому поводженні з тваринами. Згідно з вердиктом, він купував та продавав таких тварин у період з 2011 по 2018 рік без будь-яких дозволів.

Вважається, що через нього з Марокко до Швеції незаконно привезли понад 1700 ящірок.

Крім того, суд встановив, що ще в 2011 році чоловік отримав від місцевих органів влади інформацію про те, що для торгівлі подібними тваринами потрібен дозвіл, відтак не міг не знати, що діє нелегально. Звинувачений намагався переконати суд, що займався утриманням і розведенням тварин з інтересу, а не для продажу.