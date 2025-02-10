У Молдові закликають ділитись інформацією, аби спіймати олігарха-втікача Плахотнюка

Антикорупційна прокуратура Молдови закликала передавати їй інформацію, яка допоможе затримати олігарха-втікача Влада Плахотнюка, на якого Інтерпол нещодавно видав ордер на арешт.

Таке повідомлення відомство поширило у понеділок, 10 лютого, пише "Європейська правда".

Як зазначили в Антикорупційній прокуратурі Молдови, Інтерпол на засіданні в січні 2025 року переглянув попереднє рішення і видав ордер на арешт Плахотнюка.

Уперше Кишинів звернувся до Інтерполу для видання ордера ще у 2020 році, але тоді його не задовольнили. У квітні 2024-го Молдова запросила перегляд рішення на підставі зібраних доказів.

Реклама:

"Закликаємо всіх громадян, які володіють інформацією, що може привести до встановлення місцеперебування цієї особи за кордоном, звертатися до Антикорупційної прокуратури", – додали там.

Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, який фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Під тиском США Плахотнюк утік з Молдови на тлі загострення політичної кризи у 2019 році. Він склав із себе повноваження голови Демократичної партії Молдови, яка до того часу була партією влади.

У жовтні 2022 року США запровадили санкції проти Плахотнюка, лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора та ще семи пов’язаних з ними осіб "за системну корупцію та втручання у вибори, підтримуване Кремлем".

За непідтвердженою інформацією, зараз Плахотнюк перебуває на Північному Кіпрі – невизнаній країні на півночі острова Кіпр.