В Молдове призывают делиться информацией, чтобы поймать беглого олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура Молдовы призвала передавать ей информацию для помощи в задержании беглого олигарха Влада Плахотнюка, на которого Интерпол недавно выдал ордер на арест.

Такое сообщение ведомство распространило в понедельник, 10 февраля, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы, Интерпол на заседании в январе 2025 года пересмотрел предыдущее решение и выдал ордер на арест Плахотнюка.

Впервые Кишинев обратился в Интерпол для выдачи ордера еще в 2020 году, но тогда его не удовлетворили. В апреле 2024-го Молдова запросила пересмотр решения на основании собранных доказательств.

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"Призываем всех граждан, владеющих информацией, которая может привести к установлению местонахождения этого лица за рубежом, обращаться в Антикоррупционную прокуратуру", – добавили там.

Влад Плахотнюк – молдовский олигарх, который фигурирует в нескольких уголовных производствах. Под давлением США Плахотнюк сбежал из Молдовы на фоне обострения политического кризиса в 2019 году. Он сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы, которая на то время была партией власти.

В октябре 2022 года США ввели санкции против Плахотнюка, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора и еще семи связанных с ними лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем".

По неподтвержденной информации, сейчас Плахотнюк находится на Северном Кипре – непризнанной стране на севере острова Кипр.