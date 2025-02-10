Кандидату в канцлери Німеччини закидають плагіат у дисертації, він заперечує

Співлідер німецьких "Зелених" Роберт Габек, якого партія висунула кандидатом у канцлери, відкинув звинувачення в плагіаті, який нібито виявили в його докторській дисертації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Welt.

Звинувачення проти Габека в плагіаті висунув австрійський науковець Штефан Вебер. Ще у серпні 2024 року він назвав дисертацію німецького політика "науковою симуляцією".

В опублікованому нещодавно блозі Вебер навів 128 уривків з дисертації Габека, де, за його словами, першоджерела були процитовані з вторинних джерел. Також у дисертації нібито є багато орфографічних помилок.

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Сам Габек у понеділок опублікував звернення на X (Twitter), де відкидає звинувачення в плагіаті. Він сказав, що очікував подібних закидів і заздалегідь запросив перевірки в Гамбурзького університету, де захищався.

"Офіс омбудсмена при Гамбурзькому університеті спростував звинувачення і підтвердив, що ніяких наукових порушень не було", – підкреслив політик від "Зелених".

Офіс омбудсмена Гамбурзького університету додатково вказав, що 25 років тому, коли Габек писав докторську дисертацію, правила цитування – до яких має претензії Вебер – "ще не були визначені або формалізовані так само, як сьогодні".

На це Габек заявив, що відповідно до рекомендації перегляне цитати й виноски у своїй роботі, "коли матиме трохи більше часу".

Нагадаємо, у 2021 році була змушена подати у відставку міністерка у справах сім'ї Німеччини Франциска Гіффей після звинувачень у плагіаті під час написання дисертації.

Нинішній главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн теж закидали плагіат у 2015 році, коли вона очолювала Міністерство оборони Німеччини.