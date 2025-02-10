Кандидата в канцлеры Германии обвиняют в плагиате в диссертации, он отрицает

Солидер немецких "Зеленых" Роберт Габек, которого партия выдвинула кандидатом в канцлеры, отверг обвинения в плагиате, который якобы обнаружили в его докторской диссертации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Welt.

Обвинения против Габека в плагиате выдвинул австрийский ученый Штефан Вебер. Еще в августе 2024 года он назвал диссертацию немецкого политика "научной симуляцией".

В опубликованном недавно блоге Вебер привел 128 отрывков из диссертации Габека, где, по его словам, первоисточники были процитированы из вторичных источников. Также в диссертации якобы есть много орфографических ошибок.

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Сам Габек в понедельник опубликовал обращение на X (Twitter), где отвергает обвинения в плагиате. Он сказал, что ожидал подобных упреков и заранее запросил проверки в Гамбургском университете, где защищался.

"Офис омбудсмена при Гамбургском университете опроверг обвинения и подтвердил, что никаких научных нарушений не было", – подчеркнул политик от „Зеленых".

Офис омбудсмена Гамбургского университета дополнительно указал, что 25 лет назад, когда Габек писал докторскую диссертацию, правила цитирования – к которым имеет претензии Вебер – "еще не были определены или формализованы так же, как сегодня".

На это Габек заявил, что в соответствии с рекомендацией пересмотрит цитаты и сноски в своей работе, "когда будет иметь немного больше времени".

Напомним, в 2021 году была вынуждена подать в отставку министр по делам семьи Германии Франциска Гиффей после обвинений в плагиате при написании диссертации.

Нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тоже вменяли плагиат в 2015 году, когда она возглавляла Министерство обороны Германии.