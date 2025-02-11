Новий лідер опозиції Литви: недофінансування оборони загрожує дипломатичним ударом

Ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який був обраний новим лідером найбільшої опозиційної партії країни "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", заявив, що якщо країна не зможе досягти цільового показника фінансування оборони в розмірі 5-6% від ВВП, вона зазнає "величезного дипломатичного удару".

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, 11 лютого, передає литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Кащюнас заявив, що якщо Литва цього не зробить – країна не лише не зможе реалізувати плани щодо захисту Литви і стримування ворога, але й "зазнає величезного дипломатичного удару по всьому світу".

"Повідомлення Литви про те, що ми досягнемо 5-6% ВВП на оборону, вже прозвучало в засобах масової інформації по всьому світу, в головах осіб, які приймають рішення по всьому світу", – наголосив він.

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На думку нового лідера партії, невиконання обіцяного може зашкодити відносинам Литви зі Сполученими Штатами.

"Слова повинні супроводжуватися справами, і ці справи (США, – Ред.) чітко оцінюються і контролюються", – додав він.

Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що вважає за необхідне збільшити оборонні витрати у наступні п’ять років до 5-6% ВВП.

Український лідер Володимир Зеленський раніше закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик американського президента Дональда Трампа збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП.