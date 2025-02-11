Новый лидер оппозиции Литвы: недофинансирование обороны грозит дипломатическим ударом

Экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который был избран новым лидером крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заявил, что если страна не сможет достичь целевого показателя финансирования обороны в размере 5-6% от ВВП, она потерпит "огромный дипломатический удар".

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 11 февраля, передает литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Кащюнас заявил, что если Литва этого не сделает – страна не только не сможет реализовать планы по защите Литвы и сдерживанию врага, но и "получит огромный дипломатический удар по всему миру".

"Сообщение Литвы о том, что мы достигнем 5-6% ВВП на оборону, уже прозвучало в средствах массовой информации по всему миру, в головах лиц, принимающих решения по всему миру", – подчеркнул он.

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По мнению нового лидера партии, неисполнение обещанного может повредить отношениям Литвы с Соединенными Штатами.

"Слова должны сопровождаться делами, и эти дела (США, – Ред.) четко оцениваются и контролируются", – добавил он.

Как известно, президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что считает необходимым увеличить оборонные расходы в следующие пять лет до 5-6% ВВП.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв американского президента Дональда Трампа увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.