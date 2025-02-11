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У Франції спостерігаються перебої з рухом електричок через збій у системі

Новини — Вівторок, 11 лютого 2025, 11:30 — Марія Ємець

Через збій у комп’ютерних системах 11 лютого у Франції спостерігались перебої у русі регіональних поїздів по всій території країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Вранці у вівторок почали надходити численні повідомлення про перебої з рухом регіональних електричок через несправність у комп’ютерній системі, що вплинуло на маршрути по всій території Франції. 

Зокрема, проблеми зі скасуванням або затримкою електричок виникли у регіонах Овернь-Рона-Альпи, Бургундії і Франш-Конте, О-де-Франс, у Новій Аквітанії та Окситанії. 

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Технічну проблему вирішили відносно швидко, проте порушення графіку можуть спостерігатися до кінця ранку. 

Нагадаємо, в Італії опозиція почала вимагати відставки віцепрем'єра та міністра транспорту Маттео Сальвіні після низки серйозних затримок у роботі залізниці.

А в Німеччині статистика свідчить, що понад третина поїздів далекого слідування запізнюються.

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Франція Транспорт
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