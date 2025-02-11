У Франції спостерігаються перебої з рухом електричок через збій у системі

Через збій у комп’ютерних системах 11 лютого у Франції спостерігались перебої у русі регіональних поїздів по всій території країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вранці у вівторок почали надходити численні повідомлення про перебої з рухом регіональних електричок через несправність у комп’ютерній системі, що вплинуло на маршрути по всій території Франції.

Зокрема, проблеми зі скасуванням або затримкою електричок виникли у регіонах Овернь-Рона-Альпи, Бургундії і Франш-Конте, О-де-Франс, у Новій Аквітанії та Окситанії.

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Технічну проблему вирішили відносно швидко, проте порушення графіку можуть спостерігатися до кінця ранку.

Нагадаємо, в Італії опозиція почала вимагати відставки віцепрем'єра та міністра транспорту Маттео Сальвіні після низки серйозних затримок у роботі залізниці.

А в Німеччині статистика свідчить, що понад третина поїздів далекого слідування запізнюються.