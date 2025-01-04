Понад третина поїздів далекого слідування німецької залізниці запізнюються

Згідно з даними, опублікованими німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn, проблеми з пунктуальністю потягів у нього минулоріч зберігалися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.

У 2024 році 62,5% поїздів далекого прямування Deutsche Bahn ICE та IC приїздили до станції призначення в межах 6 хвилин від запланованого часу прибуття.

Цей показник дещо гірший, ніж у 2023 році, коли 64% поїздів далекого прямування прибували вчасно.

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Deutsche Bahn перерахував ряд причин, чому пунктуальність на німецькому залізничному транспорті продовжує знижуватися з 2021 року.

Залізничний оператор заявив, що "застаріла і перевантажена інфраструктура" призвела до великої кількості збоїв, а велика кількість будівельних робіт дестабілізувала графіки.

DB також зазначив, що у великих транспортних вузлах спостерігається зростання трафіку, що створює навантаження на інфраструктуру.

Серед причин затримок також називали "напружений ринок праці", який, за словами DB, ускладнив задоволення потреб у персоналі.

DB заявив, що екстремальні погодні умови не допомогли вирішити проблему: повінь на півдні Німеччини в червні 2024 року завдала значної шкоди інфраструктурі.

Компанія заявила, що розробила "план дій з підвищення пунктуальності", щоб покращити ситуацію.

Нагадаємо, влітку компанія DB повідомила про чистий збиток у розмірі 1,2 мільярда євро у першій половині 2024 року та оголосила про скорочення тисяч робочих місць.

Перед тим перевізник завчасно визнав, що не досягне встановленого на цей рік цільового показника вчасного прибуття потягів.