В Італії вимагають відставки Сальвіні через систематичні затримки потягів

В Італії вимагають відставки віцепрем'єра та міністра транспорту Маттео Сальвіні після низки серйозних затримок у роботі залізничної мережі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Масштабні перебої в роботі поїздів по всій Італії стають все більш звичним явищем, залишаючи пасажирів у скрутному становищі – іноді на кілька годин.

У середу повідомлялося про затримки на регіональних маршрутах у центральній Італії та у міжміському сполученні між Римом і Неаполем. У вівторок проблеми з електрикою майже на годину заблокували головний залізничний вузол столиці, що призвело до тривалих затримок. У той самий час негода ускладнила залізничне сполучення на півдні країни.

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У рідкісний момент єдності всі основні лідери опозиції висловили свій гнів з приводу діяльності Сальвіні на цьому тижні. Центристська партія "Жива Італія" колишнього прем'єра Маттео Ренці подала петицію з вимогою змусити Сальвіні піти у відставку.

"Національна залізнична мережа перебуває в стані колапсу. Щодня тисячі італійців страждають від нестерпних затримок, постійних поломок, скасованих поїздів і принизливих умов подорожей", – заявила партія.

Сальвіні відкинув критику, а його партія "Ліга" стверджує, що залізнична система розплачується за роки недоінвестування.

У середу державний залізничний оператор Ferrovie dello Stato заявив, що його послуги саботуються, а багато найскладніших проблем виникають у години пік, спричиняючи максимальні перебої.

Партія "Брати Італії" прем'єрки Джорджі Мелоні стала на бік свого союзника, який опинився під вогнем критики.

Окрім регулярних технічних проблем, залізничний транспорт протягом останнього року страждає від страйків, останній з яких відбувся минулої п'ятниці.

Нагадаємо, раніше в Італії міністр сільського господарства Франческо Лоллобриджа потрапив у скандал, коли на його вимогу зупинили швидкісний поїзд.

А в Німеччині понад третина поїздів далекого слідування запізнюються.