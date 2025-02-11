Во Франции наблюдаются перебои с движением электричек из-за сбоя в системе

Из-за сбоя в компьютерных системах 11 февраля во Франции наблюдались перебои в движении региональных поездов по всей территории страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром во вторник начали поступать многочисленные сообщения о перебоях с движением региональных электричек из-за неисправности в компьютерной системе, что повлияло на маршруты по всей территории Франции.

В частности, проблемы с отменой или задержкой электричек возникли в регионах Овернь-Рона-Альпы, Бургундии и Франш-Конте, О-де-Франс, в Новой Аквитании и Окситании.

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Техническую проблему решили относительно быстро, однако нарушения графика могут наблюдаться до конца утра.

Напомним, в Италии оппозиция потребовала отставки вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини после ряда серьезных задержек в работе железной дороги.

А в Германии статистика свидетельствует, что более трети поездов дальнего следования опаздывают.