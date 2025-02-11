У Фінляндії розслідують появу невідомих дронів поблизу військового заводу
Фінська поліція веде розслідування стосовно ймовірного перебування безпілотників поруч з об’єктом збройової компанії Nammo минулого тижня.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Центральне бюро розслідувань Фінляндії розслідує інформацію про появу безпілотних апаратів поблизу заводу з виробництва вибухівки компанії Nammo у Віхтавуорі, неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.
За словами представника відомства Юссі Луото, безпілотники бачили кілька разів. Він зазначив, що не може на цьому етапі розкривати більше деталей, щоб не зашкодити розслідуванню.
У Nammo відмовилися від коментарів.
Раніше повідомляли, що Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де навчають українських військових.
Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.