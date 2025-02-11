У Фінляндії розслідують появу невідомих дронів поблизу військового заводу

Фінська поліція веде розслідування стосовно ймовірного перебування безпілотників поруч з об’єктом збройової компанії Nammo минулого тижня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Центральне бюро розслідувань Фінляндії розслідує інформацію про появу безпілотних апаратів поблизу заводу з виробництва вибухівки компанії Nammo у Віхтавуорі, неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.

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За словами представника відомства Юссі Луото, безпілотники бачили кілька разів. Він зазначив, що не може на цьому етапі розкривати більше деталей, щоб не зашкодити розслідуванню.

У Nammo відмовилися від коментарів.

Раніше повідомляли, що Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де навчають українських військових.

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.