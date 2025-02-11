В Финляндии расследуют появление неизвестных дронов вблизи военного завода

Финская полиция ведет расследование относительно вероятного пребывания беспилотников рядом с объектом оружейной компании Nammo на прошлой неделе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Центральное бюро расследований Финляндии расследует информацию о появлении беспилотных аппаратов вблизи завода по производству взрывчатки компании Nammo в Вихтавуори, недалеко от города Ювяскюля на юге страны.

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По словам представителя ведомства Юсси Луото, беспилотники видели несколько раз. Он отметил, что не может на этом этапе раскрывать больше деталей, чтобы не навредить расследованию.

В Nammo отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Бундесвер обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где обучают украинских военных.

В прошлом году сообщали о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.