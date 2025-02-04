В Естонії обговорюють, як дозволити адміністрації критичних об’єктів перехоплювати дрони

В Естонії розмірковують над тим, щоб надати дозвіл адміністрації об’єктів критичної інфраструктури перехоплювати безпілотники, які порушують заборону на польоти, що наразі дозволено лише деяким силовим структурам.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Профільні міністерства будуть обговорювати, чи надати дозвіл власникам критичної інфраструктури право перехоплювати чи збивати дрони, які порушують обмеження на польоти, та за яких умов.

Силові структури можуть застосовувати для перехоплення широкий спектр засобів, частина з яких вочевидь не буде доступною для власників об’єктів інфраструктури. Проте для них розглядають дозвіл на такі засоби впливу на дрони, що будуть мати меншу загрозу для оточуючих.

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Конкретний перелік інструментів ймовірно визначатимуть навіть для кожного конкретного об’єкта – як, наприклад, тих, що розташовані поблизу аеропорту Таллінна, де потрібна особлива обережність.

Інтерес до питання висловлювала зокрема енергетична компанія Elering. До 2026 року там розраховують створити механізм виявлення дронів біля об’єктів та запобігання негативним наслідкам, залучивши у цей проєкт кошти ЄС.

Сейм Латвії 23 січня ухвалив у першому читанні поправки до закону, що наділяють поліцію правом збивати або приземляти невідомі дрони.

Німецький уряд підтримав надання армії дозволу збивати невідомі безпілотники.