Премʼєр Франції хоче судитись зі ЗМІ, де заявили про його брехню щодо зґвалтування дитини

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що планує подати до суду на видання, де повідомили, що урядовець нібито збрехав для захисту католицької школи, в якій священика звинуватили у зґвалтуванні учениці в кінці 1990-х років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Минулого тижня французьке видання Mediapart опублікувало свідчення і документи, які нібито доводять, що Байру "не міг не знати про звинувачення" щодо католицького священника у школі Нотр-Дам де Бетаррам, яку відвідували його власні діти.

Ідеться про події 1998 року, коли проти колишнього директора школи та священника було розпочато офіційне розслідування у справі про ймовірне зґвалтування учениці.

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У статті Mediapart цитуються слова адвоката учениці та журналіста, який працював над цією справою. Вони стверджують, що Байру знав про ці звинувачення.

У статті також стверджується, що дружина Байру була присутня на похороні обвинуваченого, який наклав на себе руки через кілька тижнів після початку розслідування.

Відповідаючи на запитання законодавців стосовно статті Mediapart у Національній асамблеї Франції у вівторок, Байру відкинув викладені там звинувачення.

"Запевняю вас, що мені ніколи не повідомляли про жодні випадки насильства, не кажучи вже про сексуальне насильство. Очевидно, що буде подано позов про наклеп", – додав він.

Нинішній премʼєр Франції раніше працював міністром освіти і тоді говорив, що до нього доходили "чутки" про ляпаси у Нотр-Дам де Бетаррам, але не про сексуальне насильство.

Минулого місяця Байру втрапив в інший скандал, коли низка політиків розкритикувала його за порівняння імміграції до Франції з "потопом".

Це ледь не зірвало ухвалення бюджету країни на 2025 рік.