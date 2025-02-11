Премьер Франции хочет судиться со СМИ, где заявили о его лжи об изнасиловании ребенка

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что планирует подать в суд на издание, где сообщили, что чиновник якобы солгал для защиты католической школы, в которой священника обвинили в изнасиловании ученицы в конце 1990-х годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На прошлой неделе французское издание Mediapart опубликовало свидетельства и документы, которые якобы доказывают, что Байру "не мог не знать об обвинениях" в отношении католического священника в школе Нотр-Дам де Бетаррам, которую посещали его собственные дети.

Речь идет о событиях 1998 года, когда против бывшего директора школы и священника было начато официальное расследование по делу о предполагаемом изнасиловании ученицы.

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В статье Mediapart цитируются слова адвоката ученицы и журналиста, который работал над этим делом. Они утверждают, что Байру знал об этих обвинениях.

В статье также утверждается, что жена Байру присутствовала на похоронах обвиняемого, который покончил с собой через несколько недель после начала расследования.

Отвечая на вопросы законодателей относительно статьи Mediapart в Национальной ассамблее Франции во вторник, Байру отверг изложенные там обвинения.

"Уверяю вас, что мне никогда не сообщали ни о каких случаях насилия, не говоря уже о сексуальном насилии. Очевидно, что будет подан иск о клевете", – добавил он.

Нынешний премьер Франции ранее работал министром образования и тогда говорил, что до него доходили "слухи" о пощечинах в Нотр-Дам де Бетаррам, но не о сексуальном насилии.

В прошлом месяце Байру попал в другой скандал, когда ряд политиков раскритиковали его за сравнение иммиграции во Францию с "потопом".

Это едва не сорвало принятие бюджета страны на 2025 год.