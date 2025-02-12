Wizz Air хоче відновити польоти в Україну протягом кількох тижнів після припинення вогню

Авіакомпанія Wizz Air хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з Росією.

Про це сказав в інтерв’ю Reuters генеральний директор Йозеф Вараді, пише "Європейська правда".

Вараді заявив, що компанія має "твердий план" щодо перезапустку польотів до України.

"Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми розглянемо можливість перезапуску", – запевнив він.

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Зазначається, що за оцінками Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

За словами Вараді, протягом шести місяців після завершення конфлікту Wizz Air відновить роботу своїх баз у Києві та Львові, і спочатку планує постачати на український ринок близько 5 млн місць на рік на 60 маршрутах.

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року.

Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.

4 лютого писали, що авіакомпанія Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США Дональд Трамп допоможе завершити війну з Росією.

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