Ryanair розробляє плани повернення в Україну після припинення вогню

Авіакомпанія Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США Дональд Трамп допоможе завершити війну з Росією.

Про це виданню The Telegraph заявив Майкл О'Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, пише "Європейська правда".

За його словами, Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення конфлікту.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше вирішення питання незаконного вторгнення Росії в Україну", – сказав О'Лірі.

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Плани Ryanair передбачають відкриття близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Пропускна спроможність буде забезпечена за рахунок перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Станстед і паризький Орлі, на обслуговування цих міст.

О'Лірі зазначив, що офіційне припинення бойових дій буде необхідним для того, щоб задовольнити вимоги Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

"Врешті-решт, потрібне певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить нічого літати над цим районом, якщо у них не буде якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети" – сказав він.

О'Лірі сказав, що Київ і Львів "готові до роботи", а інфраструктура, така як багажні каруселі, щотижня перевіряється для забезпечення її функціонування.

Відновлення авіасполучення з Одесою може зайняти більше часу через рівень пошкоджень, в той час як деякі аеропорти на сході та півдні були "розбомблені вщент" і фактично зруйновані, сказав О'Лірі. Це стосується і аеропорту в Херсоні, куди раніше літав Ryanair.

О'Лірі приїздив в Україну минулого року, відвідавши київський аеропорт, зустрівшись з міністром інфраструктури країни і представивши те, що він назвав "радикальним планом відновлення повітряного транспорту".

Він сказав, що 10-годинна подорож залізницею з Польщі була "болісною", і що потяг не є практичним способом повернення додому для мільйонів українців, переміщених по всій Європі.

"Було багато ажіотажу з приводу повернення авіарейсів. Навіть у перші дні будуть величезні транспортні потоки, пов'язані з возз'єднанням друзів і родин, а також величезні обсяги вхідних інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в центрі цього процесу", – сказав ірландець.

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року.

Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.

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