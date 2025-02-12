Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину за несколько недель после прекращения огня

Авиакомпания Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после объявления о прекращении огня с Россией.

Об этом сказал в интервью Reuters генеральный директор лоукостера Йозеф Варади, пишет "Европейская правда".

Варади заявил, что компания имеет "твердый план" по перезапуску полетов в Украину.

"Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим возможность перезапуска", – заверил он.

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Отмечается, что по оценкам Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.

По словам Варади, в течение шести месяцев после завершения конфликта Wizz Air возобновит работу своих баз в Киеве и Львове, и сначала планирует поставлять на украинский рынок около 5 млн мест в год на 60 маршрутах.

Как известно, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года.

Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.

4 февраля писали, что авиакомпания Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с Россией.

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