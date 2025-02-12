Зеленський: якщо Україна не буде в НАТО, то вона будуватиме НАТО на своїй території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна будуватиме НАТО на своїй території, якщо її не приймуть до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist 11 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави сказав, що "дуже хотів би" членства України в НАТО, але "Америка проти цього, Німеччина проти цього".

"Це також є фактом на сьогодні. Хоча Німеччина та Угорщина підтримали б це, якби Америка була за це… Угорщина буде робити все, що скаже президент Трамп", – відзначив Зеленський, додавши, що питання гарантій безпеки сьогодні повністю залежить від президента Трампа.

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Водночас він наголосив, що якщо Україна не буде в НАТО, "це означає, що Україна буде будувати НАТО на своїй території".

"Нам потрібна армія, така ж численна, як у росіян сьогодні. А для всього цього нам потрібна зброя і гроші. І ми будемо просити про це у США", – сказав президент.

Він зазначив, що Україні потрібно буде подвоїти власну армію, щоб бути на одному рівні з російською армією. При цьому президент вважає, що Європа могла б допомогти Україні наростити армію фінансуванням, а США – специфічним озброєнням: ракетами, в тому числі дальнього радіуса дії, системами Patriot.

Зеленський також висловив упевненість, що у президента США Дональда Трампа ще немає готового плану врегулювання російсько-української війни.

А 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Він також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.