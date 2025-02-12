Зеленский: если Украина не будет НАТО, то она будет строить НАТО на своей территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет строить НАТО на своей территории, если ее не примут в Альянс.

Об этом он сказал в интервью The Economist 11 февраля, сообщает "Европейская правда".

Глава государства сказал, что "очень хотел бы" членства Украины в НАТО, но "Америка против этого, Германия против этого".

"Это также является фактом на сегодня. Хотя Германия и Венгрия поддержали бы это, если бы Америка была за это... Венгрия будет делать все, что скажет президент Трамп", – отметил Зеленский, добавив, что вопрос гарантий безопасности сегодня полностью зависит от президента Трампа.

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В то же время он подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, "это означает, что Украина будет строить НАТО на своей территории".

"Нам нужна армия, такая же многочисленная, как у россиян сегодня. А для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом США", – сказал президент.

Он отметил, что Украине нужно будет удвоить собственную армию, чтобы быть на одном уровне с российской армией. При этом президент считает, что Европа могла бы помочь Украине нарастить армию финансированием, а США – специфическим вооружением: ракетами, в том числе дальнего радиуса действия, системами Patriot.

Зеленский также выразил уверенность, что у президента США Дональда Трампа еще нет готового плана урегулирования российско-украинской войны.

А 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью,

Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.