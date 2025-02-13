Сибіга провів першу розмову з новим держсекретарем США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер, 13 лютого, провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Марко Рубіо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За словами Сибіги, з Рубіо він провів "гарну розмову" про шляхи взаємовигідного просування українсько-американського стратегічного партнерства.

"Подякував держсекретарю Рубіо за підтвердження того, що США залишаються відданими підтримці України. Досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру є нашим спільним інтересом", – додав він.

Американська сторона наразі не публікувала повідомлень про розмову Рубіо та Сибіги, яка стала першою після призначення державного секретаря минулого місяця.

Раніше держсекретар США не раз говорив, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.

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