Сибіга провів першу розмову з новим держсекретарем США
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер, 13 лютого, провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Марко Рубіо.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
За словами Сибіги, з Рубіо він провів "гарну розмову" про шляхи взаємовигідного просування українсько-американського стратегічного партнерства.
"Подякував держсекретарю Рубіо за підтвердження того, що США залишаються відданими підтримці України. Досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру є нашим спільним інтересом", – додав він.
Американська сторона наразі не публікувала повідомлень про розмову Рубіо та Сибіги, яка стала першою після призначення державного секретаря минулого місяця.
Раніше держсекретар США не раз говорив, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.
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